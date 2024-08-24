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Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 11:18
Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
Зеленський. Ілюстративне Фото: Офіс президента України

У суботу 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. 

Джерело: картка законопроєкту на сайті Ради

Деталі: Також закон опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України". 

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Зазначається, що метою закону є заборона діяльності в Україні російської православної церкви й релігійних організацій, афілійованих з нею, забороняє пропаганду ідеології "русского міра", зокрема забороняється використання релігійних організацій для просування цієї ідеології.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.
  • Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
  • Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
  • 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ (МП), тим самим зірвавши пленарне засідання.

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ЗеленськийУПЦ МП
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