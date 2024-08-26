В Луцке поврежден объект инфраструктуры: есть погибший
Понедельник, 26 августа 2024, 09:13
В Луцке в результате российской вражеской атаки один человек погиб, сообщил мэр.
Источник: мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram
Прямая речь Полищука: "В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем".
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Что было раньше: Ранее мэр сообщил, что в результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.