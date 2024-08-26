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В Луцке поврежден объект инфраструктуры: есть погибший

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 09:13
В Луцке поврежден объект инфраструктуры: есть погибший
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Луцке в результате российской вражеской атаки один человек погиб, сообщил мэр.

Источник: мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram

Прямая речь Полищука: "В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем".

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Что было раньше: Ранее мэр сообщил, что в результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом.

Предыстория:

Волынская областьракетный ударжертвы
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