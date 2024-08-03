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СМИ: в Иране арестовали десятки людей после убийства главаря ХАМАС

Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 10:43
СМИ: в Иране арестовали десятки людей после убийства главаря ХАМАС
Исмаил Хания. Фото mehrnews.com

Иран арестовал более двух десятков человек, в том числе высокопоставленных офицеров разведки, военных и штабных работников в военном пансионате в Тегеране в ответ на огромную и унизительную брешь в системе безопасности, которая сделала возможным убийство одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Гании.

Источник: New York Times со ссылкой на иранцев, знакомых с ходом расследования

Детали: Аресты высокопоставленных лиц произошли после убийства в результате взрыва в среду Исмаила Хании, который возглавлял политический офис ХАМАС в Катаре и находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана и остановился в гостевом доме на севере Тегерана, столицы Ирана.

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Дословно: "Пылкость реакции на убийство г-на Хании подчеркивает, насколько разрушительным провалом в сфере безопасности для иранского руководства стало то, что убийство произошло в тщательно охраняемой резиденции в столице страны, через несколько часов после церемонии приведения к присяге нового президента страны".

Детали: Издание цитирует мнение, что восприятие того, что Иран не может защитить ни свою страну, ни своих ключевых союзников, может стать фатальным для иранского режима, потому что это, по сути, "сигнализирует его врагам, что если они не могут свергнуть Исламскую Республику, то они могут ее обезглавить".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
  • Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.

Темы: ИранХАМАСИзраиль
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