В Иране заявили, что отомстят за убийство Хании "в соответствующее время, в соответствующем месте"
Суббота, 3 августа 2024, 17:47
В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании будет "суровой, в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом".
Источник: Reuters со ссылкой на заявление КСИР
Детали: Месть за убийство лидера ХАМАСа будет "суровой, в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом", - говорится в заявлении.
Реклама:
КСИР обвинил в смерти Хании "террористический сионистский режим" Израиля.
В заявлении отмечается, что лидер палестинской боевой группы ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране снарядом малой дальности с боеголовкой весом около 7 кг.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
- Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.
- По данным Axios, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство Хании и готовится противодействовать этому. По данным CNN, США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток.