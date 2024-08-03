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В Иране заявили, что отомстят за убийство Хании "в соответствующее время, в соответствующем месте"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 17:47
В Иране заявили, что отомстят за убийство Хании в соответствующее время, в соответствующем месте
похоронная процессия Исмаила Хании в Тегеране, фото AFP via Getty Images

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании будет "суровой, в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление КСИР

Детали: Месть за убийство лидера ХАМАСа будет "суровой, в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом", - говорится в заявлении.

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КСИР обвинил в смерти Хании "террористический сионистский режим" Израиля.

В заявлении отмечается, что лидер палестинской боевой группы ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране снарядом малой дальности с боеголовкой весом около 7 кг.

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Темы: ИранИзраильХАМАС
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