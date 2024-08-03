Украина проводит эвакуацию граждан из опасных районов Ливана – Зеленский
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Украина организовала эвакуацию из опасных районов Ливана 30 граждан.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Наше государство проводит сейчас эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана.
ГУР, СВР, МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан, это женщины с детьми, которые сейчас в настоящее время уже в безопасности.
Мы продолжим эту работу. Всегда, когда где-то в мире есть потребность помочь нашим людям и вернуть их домой, мы это делаем и это сделаем".
Что предшествовало: В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам пока воздержаться от любых поездок в Израиль и покинуть территорию Ливана до стабилизации ситуации с безопасностью.
Предыстория:
- Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.