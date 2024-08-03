Украина проводит эвакуацию граждан из опасных районов Ливана – Зеленский

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Украина организовала эвакуацию из опасных районов Ливана 30 граждан.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Наше государство проводит сейчас эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана.

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ГУР, СВР, МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан, это женщины с детьми, которые сейчас в настоящее время уже в безопасности.

Мы продолжим эту работу. Всегда, когда где-то в мире есть потребность помочь нашим людям и вернуть их домой, мы это делаем и это сделаем".

Что предшествовало: В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам пока воздержаться от любых поездок в Израиль и покинуть территорию Ливана до стабилизации ситуации с безопасностью.

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