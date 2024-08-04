Готовностью передать оружие хуситам Путин хочет отвратить поддержку Украины Западом – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что готовность России передать оружие йеменским хуситам демонстрирует желание правителя РФ Владимира Путина заставить Запад отказаться от поддержки Украины, а также демонстрирует зависимость Федерации от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.

Источник: ISW

Детали: По сообщениям, Кремль планировал передать хуситам в Йемене ракеты и другую военную технику, но не передал их после дипломатического давления.

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Дословно: "Сообщенный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе".

Детали: По данным CNN со ссылкой на официальных лиц США и другие источники, знакомые с этим вопросом, Россия готовилась доставить хуситам ракеты и другое военное оборудование в конце июля 2024 года, но отказалась от этого плана после дипломатических усилий США и Саудовской Аравии.

Американские официальные лица заявили, что они не уверены, были ли протесты Саудовской Аравии определяющим фактором для прекращения запланированной передачи.

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Источники CNN заявили, что, по меньшей мере, трое российских военных офицеров посетили Йемен в конце июля 2024 года, чтобы консультировать хуситов и, возможно, помочь им в проведении учений с боевой стрельбой, которые хуситы позже отменили.

По сообщениям американских официальных лиц, Россия рассматривает вооружение и консультирование хуситов как ответную меру на снятие некоторых американских ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России.

В обзоре напоминают, что Путин заявил 6 июня, что РФ предоставит неопределенным субъектам возможности для нанесения ударов по Западу на большом расстоянии в качестве "симметричного ответа" на снятие некоторых из этих ограничений.

По мнению аналитиков, планы России поддержать хуситов, чтобы опосредованно противостоять Западу и угрожать дальнейшей эскалацией, согласуются с несколькими российскими информационными и гибридными операциями, которые имеют целью побудить Запад к самоустранению от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией.

Дословно: "Готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, которые нападают на Израиль и международное судоходство, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости России от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.

Углубление партнерства России с Ираном, вероятно, побудит Россию рассмотреть возможность поддержки других иранских марионеток и использования этих групп в косвенных попытках угрожать Западу эскалацией.

Растущая готовность России использовать Иран и его марионеток для косвенной конфронтации с Западом разрушит российские попытки представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше осложнить российские отношения со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством".

Ключевые выводы ISW за 3 августа: