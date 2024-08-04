Готовностью передать оружие хуситам Путин хочет отвратить поддержку Украины Западом – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что готовность России передать оружие йеменским хуситам демонстрирует желание правителя РФ Владимира Путина заставить Запад отказаться от поддержки Украины, а также демонстрирует зависимость Федерации от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.
Источник: ISW
Детали: По сообщениям, Кремль планировал передать хуситам в Йемене ракеты и другую военную технику, но не передал их после дипломатического давления.
Дословно: "Сообщенный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе".
Детали: По данным CNN со ссылкой на официальных лиц США и другие источники, знакомые с этим вопросом, Россия готовилась доставить хуситам ракеты и другое военное оборудование в конце июля 2024 года, но отказалась от этого плана после дипломатических усилий США и Саудовской Аравии.
Американские официальные лица заявили, что они не уверены, были ли протесты Саудовской Аравии определяющим фактором для прекращения запланированной передачи.
Источники CNN заявили, что, по меньшей мере, трое российских военных офицеров посетили Йемен в конце июля 2024 года, чтобы консультировать хуситов и, возможно, помочь им в проведении учений с боевой стрельбой, которые хуситы позже отменили.
По сообщениям американских официальных лиц, Россия рассматривает вооружение и консультирование хуситов как ответную меру на снятие некоторых американских ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России.
В обзоре напоминают, что Путин заявил 6 июня, что РФ предоставит неопределенным субъектам возможности для нанесения ударов по Западу на большом расстоянии в качестве "симметричного ответа" на снятие некоторых из этих ограничений.
По мнению аналитиков, планы России поддержать хуситов, чтобы опосредованно противостоять Западу и угрожать дальнейшей эскалацией, согласуются с несколькими российскими информационными и гибридными операциями, которые имеют целью побудить Запад к самоустранению от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией.
Дословно: "Готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, которые нападают на Израиль и международное судоходство, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости России от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.
Углубление партнерства России с Ираном, вероятно, побудит Россию рассмотреть возможность поддержки других иранских марионеток и использования этих групп в косвенных попытках угрожать Западу эскалацией.
Растущая готовность России использовать Иран и его марионеток для косвенной конфронтации с Западом разрушит российские попытки представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше осложнить российские отношения со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством".
Ключевые выводы ISW за 3 августа:
- Как сообщается, 2 августа украинские войска нанесли удар по четырем российским зенитно-ракетным установкам С-400, системе ПВО С-500 и подводной лодке класса "Кило" "Ростов-на-Дону" Черноморского флота России в оккупированном Крыму.
- Украинские силы также провели серию успешных ударов с беспилотников по вероятным военным целям в Ростовской, Курской и Белгородской областях 3 августа.
- По сообщениям, Кремль планировал передать хуситам в Йемене неопределенные ракеты и другое военное оборудование, но не передал их после дипломатического давления. Сообщенный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для опосредованной конфронтации с Западом и влияния на процесс принятия решений на Западе.
- Готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, которые нападают на Израиль и международное судоходство, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости России от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Кременной, Северска и Часового Яра.
- Российские власти продолжают прилагать усилия для финансового стимулирования российской военной службы в Украине.