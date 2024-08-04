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Зеленский показал самолеты F-16 в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 16:58
Зеленский показал самолеты F-16 в Украине
Владимир Зеленский и самолеты F-16 в Украине, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие самолетов F-16 в Украину.

Источник: заявление президента

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Прямая речь: "С начала этой войны мы говорили с партнерами о том, что необходимо закрыть наше небо от российских ракет, самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, нашей ПВО, наших Сил обороны. Мы часто слышали в ответ "Это невозможно", но все же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. Теперь это действительно реальность в нашем небе.

F-16 в Украине. Мы обеспечили это.

Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства.

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Я благодарю нашу команду за этот важный результат. Я благодарю партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов – Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, – и все наши партнеры – мы ценим вашу поддержку!".

Что предшествовало: 31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

4 августа издание The Economist написало, что Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, через год после того, как США дали зеленый свет своим более желающим европейским союзникам на их отправку. До конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.

Темы: Зеленскийавиа
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