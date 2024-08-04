Зеленский показал самолеты F-16 в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие самолетов F-16 в Украину.

Источник: заявление президента

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Прямая речь: "С начала этой войны мы говорили с партнерами о том, что необходимо закрыть наше небо от российских ракет, самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, нашей ПВО, наших Сил обороны. Мы часто слышали в ответ "Это невозможно", но все же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. Теперь это действительно реальность в нашем небе.

F-16 в Украине. Мы обеспечили это.

Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства.

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Я благодарю нашу команду за этот важный результат. Я благодарю партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов – Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, – и все наши партнеры – мы ценим вашу поддержку!".

Что предшествовало: 31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

4 августа издание The Economist написало, что Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, через год после того, как США дали зеленый свет своим более желающим европейским союзникам на их отправку. До конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.