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Сырский о получении F-16: Будет больше сбитых ракет и самолетов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 20:16
Сырский о получении F-16: Будет больше сбитых ракет и самолетов
самолеты F-16 в Украине, фото из Facebook Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с появлением в Украине истребителей F-16 "будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города".

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города".

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Детали: Сырский поблагодарил союзников за предоставление самолетов, а также всех в Украине, кто работал для их получения.

Он отметил, что, в первую очередь, эффективное применение современных самолетов – это сохранение жизни украинских военнослужащих.

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 в Украину.

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31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

4 августа издание The Economist написало, что Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, через год после того, как США дали зеленый свет своим более желающим европейским союзникам на их отправку. До конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.

Темы: Сырскийавиа
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