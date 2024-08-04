Сырский о получении F-16: Будет больше сбитых ракет и самолетов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с появлением в Украине истребителей F-16 "будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города".

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города".

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Детали: Сырский поблагодарил союзников за предоставление самолетов, а также всех в Украине, кто работал для их получения.

Он отметил, что, в первую очередь, эффективное применение современных самолетов – это сохранение жизни украинских военнослужащих.

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 в Украину.

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31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

4 августа издание The Economist написало, что Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, через год после того, как США дали зеленый свет своим более желающим европейским союзникам на их отправку. До конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.