Правительство Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной

Республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

Источник: коммюнике переходного правительства Мали, Суспільне

Детали: Власти Мали указывают на то, что высокопоставленный украинский чиновник признал "причастность" Киева к уничтожению в конце июля повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российской ЧВК "Вагнер".

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Министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Юрия Пивоварова из-за сообщения на Facebook-странице посольства, в котором украинский дипломат якобы выразил поддержку повстанцам-туарегам в Мали.

В заявлении отмечается, что малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.

Отмечается также, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".

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В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, в частности, в Мали", нарушении суверенитета страны, в "агрессии в отношении Мали", "нарушении международного права, включая Устав ООН" и объявляет о принятии ряда решений в отношении:

разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной;

обращения в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями господ Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";

принятия необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;

официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма. Поэтому Мали расценивает действия Украины как поддержку международного терроризма.

Напомним: