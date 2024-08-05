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Правительство Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 августа 2024, 02:14
Правительство Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной
Лидер хунты в Мали Ассими, фото: facebook Гоита

Республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

Источник: коммюнике переходного правительства Мали, Суспільне

Детали: Власти Мали указывают на то, что высокопоставленный украинский чиновник признал "причастность" Киева к уничтожению в конце июля повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российской ЧВК "Вагнер".

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Министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Юрия Пивоварова из-за сообщения на Facebook-странице посольства, в котором украинский дипломат якобы выразил поддержку повстанцам-туарегам в Мали.

В заявлении отмечается, что малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.

Отмечается также, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".

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В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, в частности, в Мали", нарушении суверенитета страны, в "агрессии в отношении Мали", "нарушении международного права, включая Устав ООН" и объявляет о принятии ряда решений в отношении:

  • разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной;
  • обращения в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями господ Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";
  • принятия необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
  • официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма. Поэтому Мали расценивает действия Украины как поддержку международного терроризма.

Напомним:

  • Армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".
  • Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
  • Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.
  • После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.

Темы: АфрикаВагнер
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