"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

Министерство иностранных дел назвало "недальновидным и поспешным" решение переходного правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной и пообещало ответить на политико-дипломатическом уровне.

Источник: официальное заявление МИД Украины на сайте министерства

Детали: Как известно, переходное правительство Мали объявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников "ЧВК Вагнера".

Реклама:

Прямая речь: "Решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным... Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление по поводу того, что "Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к указанному событию".

В МИД напомнили, что именно Украина активно поддерживает право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали. При этом Россия разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, говорят в министерстве, Украина известна в Африке как важный контрибутор в обеспечение региональной безопасности. Ее контингент "голубых касок" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в частности с 2019 по 2022 годы - в составе Миссий ООН в Мали.

В МИД отметили, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности наемники "Вагнера", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки. Однако переходное правительство Мали эти факты игнорирует.

Прямая речь: "Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали".

Что предшествовало: Переходное правительство Мали объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за якобы участия Киева в уничтожении российских наемников ЧВК "Вагнера".

Напомним: