Авиабазу в Ираке атаковали ракетами "Катюша": пятеро военных США ранены 

По меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения во время атаки на военную базу в Ираке в понедельник.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванных американских официальных лиц

Детали: Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских службах безопасности. Один из иракских источников безопасности сообщил, что ракеты упали на базу. Непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана принять меры в ответ на убийства.

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В среду Иран заявил, что США несут ответственность за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране из-за поддержки Израиля.

Представители США, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что один из американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв основывалось на первоначальных отчетах, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - добавил один из чиновников.

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