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ХАМАС назначил нового лидера после убийства Гании

Татьяна ОлейникВторник, 6 августа 2024, 22:48
ХАМАС назначил нового лидера после убийства Гании
Яхья Синвар. Mohammed Abed/AFP

Палестинская группировка ХАМАС объявила нового лидера Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, которого недавно убили в Тегеране.

Источник: The Times of Israel

Детали: По данным издания, Синвара считают "архитектором нападения" 7 октября на Израиль, когда было убито около 1200 человек и 251 взят в заложники.

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По данным издания, Синвар скрывается в Секторе Газа.

С 2017 года Синвар был лидером группировки в Секторе Газа, а теперь возглавит политическое крыло группировки.

61-летний Синвар был одним из соучредителей аппарата безопасности ХАМАСа, его считали второй по влиятельности фигурой в группировке после Исмаила Гании.

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