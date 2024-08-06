ХАМАС назначил нового лидера после убийства Гании
Вторник, 6 августа 2024, 22:48
Палестинская группировка ХАМАС объявила нового лидера Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, которого недавно убили в Тегеране.
Источник: The Times of Israel
Детали: По данным издания, Синвара считают "архитектором нападения" 7 октября на Израиль, когда было убито около 1200 человек и 251 взят в заложники.
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По данным издания, Синвар скрывается в Секторе Газа.
С 2017 года Синвар был лидером группировки в Секторе Газа, а теперь возглавит политическое крыло группировки.
61-летний Синвар был одним из соучредителей аппарата безопасности ХАМАСа, его считали второй по влиятельности фигурой в группировке после Исмаила Гании.
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Предыстория:
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
- Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.
- По данным Axios, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство Хании и готовится противодействовать этому. По данным CNN, США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток.