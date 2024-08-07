В Хмельницкой области обломки "Шахедов" повредили предприятие – ОВА

Ночью 7 августа над Хмельницкой областью сбили 4 российских "Шахеда", обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Вместе с тем, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших или травмированных нет.

На месте работают все соответствующие службы.

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