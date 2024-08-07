В Хмельницкой области обломки "Шахедов" повредили предприятие – ОВА
Среда, 7 августа 2024, 09:01
Ночью 7 августа над Хмельницкой областью сбили 4 российских "Шахеда", обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.
Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram
Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Вместе с тем, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области".
Реклама:
Детали: Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших или травмированных нет.
На месте работают все соответствующие службы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны – в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.
- В Киевской области также зафиксировали движение российских беспилотников, областная администрация сообщала, что в регионе работала противовоздушная оборона.
- Над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету.