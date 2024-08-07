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Буданов: Наступление россиян затянулось, пойдет на спад через полтора - два месяца

Станислав ПогориловСреда, 7 августа 2024, 10:27
Буданов: Наступление россиян затянулось, пойдет на спад через полтора - два месяца
Кирилл Буданов. Фото: Дмитрий Ларин, УП

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов прогнозирует, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.

Источник: Буданов отвечая на вопросы выпускников Киевской школы экономики, передает Forbes Ukraine

Прямая речь Буданова: "За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось".

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Детали: По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает".

Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - предупредил Буданов.

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Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны. "Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - сказал он.

Напомним:

  • В конце января 2024 года Буданов заявлял, что наступление россиян, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет в начале весны. "Где-то в начале весны оно (наступление РФ) иссякнет полностью... Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш", - говорил Буданов.
  • 13 июля руководитель Буданов в интервью NV заявил, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера. Но после звонка президента Владимира Зеленского Буданов пояснил, что "немного не так его поняли".

БудановвойнаРосcияУкраина
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