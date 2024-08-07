Буданов: Наступление россиян затянулось, пойдет на спад через полтора - два месяца

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов прогнозирует, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.

Источник: Буданов отвечая на вопросы выпускников Киевской школы экономики, передает Forbes Ukraine

Прямая речь Буданова: "За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось".

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Детали: По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает".

Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - предупредил Буданов.

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Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны. "Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - сказал он.

Напомним: