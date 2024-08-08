Путин вызвал по видеосвязи курского губернатора и потребовал от него "мужества"

Российский лидер Владимир Путин провел видеовстречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и сказал, что ситуация в регионе требует от него мужества и собранности.

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и опыта, который у вас безусловно есть. Это требует от вас в сегодняшней ситуации известного мужества, собранности…"

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Детали: Путин сказал также, что ситуация в области "в целом ему известна", но он хотел бы услышать от Смирнова подробности. Кроме того, Путин попросил вр.и.о. губернатора оценить ущерб для области от боевых действий.

Смирнов рассказал, что якобы все у него нормально – оперативный штаб работает, эвакуация населения идет, количество коек в больницах увеличено.

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