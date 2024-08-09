Минобороны РФ заявило, что отправило новые резервы в Курскую область
Пятница, 9 августа 2024, 14:17
Российское минобороны заявило, что снова направило вооружение и технику для наращивания сил в Курскую область.
Источник: российский "Интерфакс" и "Риа Новости" со ссылкой на Министерство обороны России
Детали: Российское ведомство пишет, что техника едет в Суджанский район, где идут активные боевые действия с украинскими подразделениями.
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Дословно: "В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ".
Также российское Министерство обороны опубликовало кадры колонн военной техники, которые якобы сейчас едут в Курскую область.
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Что предшествовало:
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- 9 августа аналитический проект DeepState опубликовал видео, снятое россиянином, на котором видно разбитую колонну машин вооруженных сил РФ с уничтоженным личным составом в селе Октябрьское Курской области РФ.
- 6 августа Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.