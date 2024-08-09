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Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине

Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 21:49
Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине
дмитрий медведев. фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Германии, что российские танки могут "появиться" возле Рейхстага в центре Берлина.

Источник: Медведев в сети Х

Дословно: "Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики".

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Детали: Площадь Республики расположена в центре немецкой столицы Берлина, перед зданием Рейхстага.

В статье Bild, о которой упоминает Медведев, речь идет о военной операции в Курской области.

Предыстория:

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  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • 8 августа российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Вечером 9 августа в соцсетях появилось видео с украинскими бойцами, которые стоят возле филиала "Газпрома" и утверждают, что взяли под контроль город Суджа Курской области.

МедведевРосcияГерманиявойна
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