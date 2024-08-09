Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине
Пятница, 9 августа 2024, 21:49
Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Германии, что российские танки могут "появиться" возле Рейхстага в центре Берлина.
Источник: Медведев в сети Х
Дословно: "Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики".
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Детали: Площадь Республики расположена в центре немецкой столицы Берлина, перед зданием Рейхстага.
В статье Bild, о которой упоминает Медведев, речь идет о военной операции в Курской области.
Предыстория:
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- Вечером 9 августа в соцсетях появилось видео с украинскими бойцами, которые стоят возле филиала "Газпрома" и утверждают, что взяли под контроль город Суджа Курской области.