Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Германии, что российские танки могут "появиться" возле Рейхстага в центре Берлина.

Источник: Медведев в сети Х

Дословно: "Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики".

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Детали: Площадь Республики расположена в центре немецкой столицы Берлина, перед зданием Рейхстага.

В статье Bild, о которой упоминает Медведев, речь идет о военной операции в Курской области.

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