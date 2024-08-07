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Рейд в Курскую область: в РФ пишут, что украинские войска продвигаются и закрепляются

Алена МазуренкоСреда, 7 августа 2024, 13:50
Рейд в Курскую область: в РФ пишут, что украинские войска продвигаются и закрепляются
Суджа, скриншот из видео в соцсетях

Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявляют, что украинские силы, которые вошли в Курскую область РФ в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне. Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.

Источник: Meduza, Минобороны РФ, российские пропагандисты в соцсетях

Детали: В частности, телеграмм-каналы, близкие к Минобороны РФ, сообщили, что подразделения ВСУ якобы заняли села Николаево-Дарьино, Свердликово и Дарьино в Суджанском районе Курской области (дальше всего от границы Украины расположено Дарьино - в четырех километрах).

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Также утверждается, что войска Украины пытались взять под свой контроль трассу Рыльск - Суджа.

Пропагандисты утверждают, что украинские военные продвинулись в направлении западного пригорода Суджи - Гончаровки (в 8 километрах от границы), где, по неподтвержденным данным, идут бои. Кроме того, бои идут в пограничном хуторе Олешня.

По другим данным, украинские военные находятся в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка, а в Алешне защитники Украины взяли под свой контроль российские опорные пункты.

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Кроме того, сообщается, что украинские бойцы якобы ведут дистанционное минирование трассы Суджа-Белица.

Так называемые "военкоры" утверждают, что ширина фронта в Курской области составляет 10-11 километров, а на узком фронте ВСУ продвинулись на 10 километров западнее Суджи. Телеграм-канал "Два майора" пишет, что украинские силы "не представляется возможным выбить с занятой территории", а город Суджа "фактически эвакуирован".

По разным данным пропагандистов, на территорию Курской области зашли один или два батальона ВСУ.

В то же время 7 августа Минобороны РФ опубликовало заявление по ситуации в Курской области.

Российское министерство заявляет, что продвижение украинских сил вглубь территории России не допущено: "Нанесено поражение его (противника) резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области".

Кроме того 7 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что ночью доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о якобы атаке беспилотниками и ракетами российского региона, а также сообщил, что с приграничных территорий вывозят людей.

Украинские военные и добровольческие формирования пока ситуацию в Курской области РФ не комментировали.

Напомним: 

  • Утром 6 августа, Смирнов заявил о якобы попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: "Пограничные войска ФСБ и бойцы российской армии не допустили нарушения границы, добавил он и попросил жителей "сохранять бдительность".
  • Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.
  • В то же время добровольческие формирования "РДК" и "Свобода России" об операциях в приграничье с РФ не сообщали.
  • Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
  • Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области.

Росcиявойна
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