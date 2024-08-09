В Минобороны РФ признали, что украинские силы в окрестностях Суджи
Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
Источник: Минобороны РФ
Дословно Минобороны РФ: "В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на курском направлении".
Детали: Минобороны оккупантов утверждает, что "осуществило огневое поражение" живой силы и техники украинских бойцов возле населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой в Суджанском районе, на западной окраине Суджи, а также возле Никольского в Курчатовском районе.
Ранее Минобороны РФ не сообщало о боевых действиях в Судже.
Россияне заявляют об уничтожении техники в районе Южного (в Кореневском районе - ред.) и в районе населенного пункта Мартыновка (в Суджанском районе - ред.).
Кроме того, оккупанты утверждают, что авиацией и ракетами нанесли удары по Сумской области Украины.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.