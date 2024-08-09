В Минобороны РФ признали, что украинские силы в окрестностях Суджи

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Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на курском направлении".

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Детали: Минобороны оккупантов утверждает, что "осуществило огневое поражение" живой силы и техники украинских бойцов возле населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой в Суджанском районе, на западной окраине Суджи, а также возле Никольского в Курчатовском районе.

Ранее Минобороны РФ не сообщало о боевых действиях в Судже.

Россияне заявляют об уничтожении техники в районе Южного (в Кореневском районе - ред.) и в районе населенного пункта Мартыновка (в Суджанском районе - ред.).

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Кроме того, оккупанты утверждают, что авиацией и ракетами нанесли удары по Сумской области Украины.

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