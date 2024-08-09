В сети появилось видео бойцов ВСУ, которые контролируют город Суджа в РФ. Официально это не комментируют
Вечером 9 августа в соцсетях появилось видео с украинскими бойцами, которые стоят возле филиала "Газпрома" и утверждают, что взяли под контроль город Суджа Курской области.ео бойцов ВСУ, которые контролируют город Суджа в РФ. Официально это не комментируют
Источник: видео из соцсетей, российское издание "Медуза", источники УП среди бывших военнослужащих
Прямая речь бойцов: "В городе спокойно, все целое. Стратегический объект "Газпрома" в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61 ОМБр".
Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з бійцями, які стверджують, що перебувають у місті Суджа Курської області РФ і контролюють об'єкт "Газпрому".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Відео із соцмереж pic.twitter.com/vEeWIIJXuH
Детали: Правдивость видео подтвердил УП один из бывших военнослужащих 61 бригады.
Журналисты издания "Медуза" утверждают, что видео, вероятно, снято в переулке 1 мая в слободе Заолешенко на западной окраине Суджи. Там находится городской филиал "Газпром газораспределение". Это в двух километрах от центра города.
Глава Суджи Виталий Слащев в комментарии российским СМИ ответил, что город не находится под контролем украинских военных. "Суджа наша. Идет эвакуация", – утверждает он.
Отметим, что накануне издание The Washington со ссылкой на советника президента Владимира Зеленского писало, что Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в пяти милях внутри территории России.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.