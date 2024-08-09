В сети появилось видео бойцов ВСУ, которые контролируют город Суджа в РФ. Официально это не комментируют

Вечером 9 августа в соцсетях появилось видео с украинскими бойцами, которые стоят возле филиала "Газпрома" и утверждают, что взяли под контроль город Суджа Курской области.ео бойцов ВСУ, которые контролируют город Суджа в РФ. Официально это не комментируют

Источник: видео из соцсетей, российское издание "Медуза", источники УП среди бывших военнослужащих

Прямая речь бойцов: "В городе спокойно, все целое. Стратегический объект "Газпрома" в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61 ОМБр".

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Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з бійцями, які стверджують, що перебувають у місті Суджа Курської області РФ і контролюють об'єкт "Газпрому".



Відео із соцмереж pic.twitter.com/vEeWIIJXuH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Детали: Правдивость видео подтвердил УП один из бывших военнослужащих 61 бригады.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты издания "Медуза" утверждают, что видео, вероятно, снято в переулке 1 мая в слободе Заолешенко на западной окраине Суджи. Там находится городской филиал "Газпром газораспределение". Это в двух километрах от центра города.

Глава Суджи Виталий Слащев в комментарии российским СМИ ответил, что город не находится под контролем украинских военных. "Суджа наша. Идет эвакуация", – утверждает он.

Отметим, что накануне издание The Washington со ссылкой на советника президента Владимира Зеленского писало, что Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в пяти милях внутри территории России.

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