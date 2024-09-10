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Генштаб: На Покровском и Кураховском направлениях захлебнулось 87 атак россиян

Станислав ПогориловВторник, 10 сентября 2024, 08:29
Генштаб: На Покровском и Кураховском направлениях захлебнулось 87 атак россиян
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 167 боевых столкновений, наиболее интенсивно россияне атаковали Покровское и Кураховское направления, всего здесь было отражено 87 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

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На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от восьми различных населенных пунктов. Акцент делал у Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Звановки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинская, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки - где состоялось шесть, семь, 15 и 12 боестолкновений соответственно.

На Времовском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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