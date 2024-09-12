Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен прокомментировал возможность сбивания Польшей российских воздушных целей

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 20:00
Блинкен прокомментировал возможность сбивания Польшей российских воздушных целей
Энтони Блинкен. Фото - Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка стоит на стороне Польши, когда речь идет о нарушении воздушного пространства российскими целями.

Источник: Блинкен во время встречи с главой польского Министерства иностранных дел Радославом Сикорским, его слова цитирует tvn24, передает "Европейская правда"

Детали: Журналисты спросили у Блинкена, спрашивала ли польские власти в США о возможности сбивать российские объекты, летевшие из России.

Реклама:

На это он отметил, что когда речь идет о нарушении воздушного пространства, то "мы стоим на стороне Польши, которая имеет право на самооборону".

Билнкен напомнил о "железном обязательстве по 5 статье Североатлантического договора".

"Президент Байден во время визита в Польшу сказал, что США будут защищать каждый дюйм польской земли", – акцентировал Госсекретарь.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь Сикорский акцентировал, что вопрос о нарушении российскими ракетами территории НАТО "никуда не исчезнет", и очень часто речь идет об объектах, над которыми Москва теряет контроль.

"Недавно у нас были инциденты в Латвии и Румынии, также мы слышим, что белорусы сбивают беспилотники перед тем, как они пролетят над нашей территорией", – добавил польский министр.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.

Между тем жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

БлинкенПольшаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Блинкен
Блинкен из Киева отправился в Варшаву
Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Блинкен и Лемми встретятся в среду с Зеленским и чиновниками в Киеве
Последние новости
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
Все новости...
Реклама:
Реклама: