Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее помощь в случае агрессии
Среда, 19 июня 2024, 13:03
Правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
Источник: российский "Интерфакс", пропагандисты "РИА Новости"
Детали: По словам Путина, подписанный документ предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.
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Путин при этом начал жаловаться на поставки западными странами оружия в Украину для нанесения ударов по территории России. По его словам, "это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств".
Напомним:
- Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".
- 19 июня российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.