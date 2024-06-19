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Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее помощь в случае агрессии

Станислав ПогориловСреда, 19 июня 2024, 13:03
Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее помощь в случае агрессии
Владимир Путин, Ким Чен, Ын, фото: "РИА Новости"

Правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

Источник: российский "Интерфакс", пропагандисты "РИА Новости"

Детали: По словам Путина, подписанный документ предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

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Путин при этом начал жаловаться на поставки западными странами оружия в Украину для нанесения ударов по территории России. По его словам, "это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств".

Напомним:

  • Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".
  • 19 июня российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.

Темы: ПутинКНДРвойна
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