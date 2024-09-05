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Российская ПВО в Беларуси сбивала собственные "Шахеды" во время ночной атаки на Украину

"Украинская правда"Четверг, 5 сентября 2024, 13:09
Российская ПВО в Беларуси сбивала собственные Шахеды во время ночной атаки на Украину
Иллюстративное фото: Getty Images

Российская ПВО в Беларуси сбивала собственные "Шахеды" во время российской массированной атаки на Украину, что привело к взрывам и пожару на складе в Гомеле.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Аналитики сообщают, что в ночь на 5 сентября, в воздушное пространство Беларуси залетело не менее восьми российских дронов типа "Шахед". Российские силы ПВО отработали по дронам в 01:34 и 01:36, сбив по меньшей мере один "Шахед".

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Местные жители сообщали о взрывах и падении горящего беспилотника. Инцидент также подтвердили российские пропагандистские ресурсы, сообщив о работе 1530-го зенитного ракетного полка ВС РФ, который дислоцирован на аэродроме "Зябровка" в Гомельском районе. Сбитый дрон упал на склад в Гомеле, вызвав пожар. Аналитики отмечают, что во время работы ПВО сирены воздушной тревоги в городе не включали.

В ответ на активность дронов, белорусские воздушные силы поднимали свои истребители с аэродрома в Барановичах и осуществляли попытки сбить беспилотники. Около 02:30 над Хойниками было зафиксировано попадание по одному из "Шахедов".

Часть дронов вернулась в воздушное пространство Украины, другая продолжила движение вглубь Беларуси курсами на Мозырь, Хойники и Брагин.

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Согласно данным "Беларуски Гаюн", два из восьми дронов были сбиты, остальные либо вернулись в Украину, либо исчезли с радаров.

Что предшествовало:

БеларусьПВОШахедУкраина
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