Военно-морские силы уничтожили девять "Шахедов", которые атаковали Одесскую область

В ночь на 14 сентября в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

Источник: ВМС ВСУ

Детали: Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" с Черного моря.

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Около 2:00 в ночь на 14 сентября в Одесской области работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы.