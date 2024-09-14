Военно-морские силы уничтожили девять "Шахедов", которые атаковали Одесскую область
Суббота, 14 сентября 2024, 06:55
В ночь на 14 сентября в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "Шахед".
Источник: ВМС ВСУ
Детали: Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" с Черного моря.
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Около 2:00 в ночь на 14 сентября в Одесской области работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы.