Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Трамп сообщил, что получил ранение уха

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
служба безопасности эвакуирует Трампа после стрельбы в Пенсильвании, фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.

Источник: Трамп в Truth Social, цитирует The Washington Post

Детали: Трамп отметил, что его ранили в верхнюю часть правого уха, впервые рассказав о стрельбе после того, как агенты Секретной службы сопровождали его с предвыборного мероприятия.

Реклама:

Прямая речь: "В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха.

Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу".

Детали: Трамп также поблагодарил правоохранительные органы за "их быструю реакцию на стрельбу".

ВИДЕО ДНЯ

Он выразил свои соболезнования семьям застреленного и раненого. По его словам, личность стрелка, который был убит, не известна.

Прямая речь: "Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране".

Что предшествовало: Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Темы: Трамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Трамп
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
CNN: Стрелок на митинге Трампа "нейтрализован", погиб зритель
Во время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба
Последние новости
12:13
Интеллектуальные игры. Почему Украина может потерять целое поколение перспективных шахматистов
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
Все новости...
Реклама:
Реклама: