Трамп сообщил, что получил ранение уха

служба безопасности эвакуирует Трампа после стрельбы в Пенсильвании, фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.

Источник: Трамп в Truth Social, цитирует The Washington Post

Детали: Трамп отметил, что его ранили в верхнюю часть правого уха, впервые рассказав о стрельбе после того, как агенты Секретной службы сопровождали его с предвыборного мероприятия.

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Прямая речь: "В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха.

Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу".

Детали: Трамп также поблагодарил правоохранительные органы за "их быструю реакцию на стрельбу".

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Он выразил свои соболезнования семьям застреленного и раненого. По его словам, личность стрелка, который был убит, не известна.

Прямая речь: "Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране".

Что предшествовало: Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".