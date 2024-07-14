Трамп сообщил, что получил ранение уха
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.
Источник: Трамп в Truth Social, цитирует The Washington Post
Детали: Трамп отметил, что его ранили в верхнюю часть правого уха, впервые рассказав о стрельбе после того, как агенты Секретной службы сопровождали его с предвыборного мероприятия.
Прямая речь: "В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха.
Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу".
Детали: Трамп также поблагодарил правоохранительные органы за "их быструю реакцию на стрельбу".
Он выразил свои соболезнования семьям застреленного и раненого. По его словам, личность стрелка, который был убит, не известна.
Прямая речь: "Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране".
Что предшествовало: Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.
По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.
Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".