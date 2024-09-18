Госдеп США видел "элементы" Плана победы Украины – спикер

Представители Государственного департамента США ознакомились с элементами Плана победы Украины во время визита в Киев на прошлой неделе, заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Источник: Миллер на брифинге

Прямая речь спикера: "Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе, и да, мы разделяем оценку Томас-Гринфилд (постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд – ред.). Как сказал президент Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту (США Джо Байдену – ред.) в ближайшие дни и недели, и я думаю, что мы дождемся этой встречи, прежде чем делать какие-то дальнейшие выводы по нему".

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Детали: На вопрос, существуют ли временные рамки, связанные с реализацией этого плана, Миллер ответил: "Я думаю, что я должен позволить президенту Зеленскому – в конце концов это его план – рассказать о его деталях".

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