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Россияне атаковали "Шахедами" энергообъекты в Сумах

Ирина БалачукСреда, 18 сентября 2024, 08:05
Россияне атаковали Шахедами энергообъекты в Сумах
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 18 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" энергетические объекты города Сумы, продолжается ликвидация последствий удара.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: По предварительным данным, люди не пострадали.

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Дословно ОВА: "Проводится ликвидация последствий вражеского удара. Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу.

Вследствие вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме".

Детали: Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.

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Также в ОВА добавили, что Силы противовоздушной обороны Сумщины сбили над областью 16 вражеских "Шахедов".

Предыстория:

СумыШахедПВОэнергетика
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