Россияне атаковали "Шахедами" энергообъекты в Сумах
Среда, 18 сентября 2024, 08:05
Ночью 18 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" энергетические объекты города Сумы, продолжается ликвидация последствий удара.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Детали: По предварительным данным, люди не пострадали.
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Дословно ОВА: "Проводится ликвидация последствий вражеского удара. Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу.
Вследствие вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме".
Детали: Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.
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Также в ОВА добавили, что Силы противовоздушной обороны Сумщины сбили над областью 16 вражеских "Шахедов".
Предыстория:
- Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины. В Сумах слышали взрывы.
- На Киевщине работала ПВО.
- Также взрывы прогремели в Кропивницком.