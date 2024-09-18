Третья штурмовая опубликовала видео уничтожения российской техники на Харьковщине
Среда, 18 сентября 2024, 12:36
Украинские военные уничтожили российский танк и бронетранспортер во время атаки оккупантов на Харьковщине.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада в Telegram
Дословно: "С неба нанесли моментальное поражение в танк. Бетер, который начал давать заднюю – догнали. Еще до контрольных попаданий, начала обратно бежать российская пехота".
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Детали: Защитники уничтожили вражескую колонну, которая двигалась в направлении украинских позиций, с помощью украинских беспилотников.
Время проведения операции не указывается в сообщении.
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Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.
- За несколько недель оккупантам удалось оттеснить украинских защитников в некоторых населенных пунктах Харьковщины.
22 августа Третья штурмовая опубликовала видео своего наступления в Харьковской области.