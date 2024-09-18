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В Кремле обиделись, что НАТО не восприняло серьезно угрозы Путина о дальнобойных ударах по РФ

Станислав ПогориловСреда, 18 сентября 2024, 13:07
В Кремле обиделись, что НАТО не восприняло серьезно угрозы Путина о дальнобойных ударах по РФ
Дмитрий Песокв, фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что позиция НАТО не воспринимать серьезно слова Владимира Путина о якобы последствиях разрешения Украине атаковать территорию РФ дальнобойным западным оружием является "провокационной и опасной".

Источник: российский "Интефракс", пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Такое показное желание не принимать всерьез во внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный".

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Детали: По словам пресс-секретаря правителя страны-агрессора, "эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная.

Предыстория:

  • Перед этим Владимир Путин пригрозил, что разрешение на дальнобойные удары Киеву "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников. Он также подчеркнул, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы – это победа России в Украине.
  • Также глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.
  • В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.

оружиеПутинРосcияНАТО
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