Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что позиция НАТО не воспринимать серьезно слова Владимира Путина о якобы последствиях разрешения Украине атаковать территорию РФ дальнобойным западным оружием является "провокационной и опасной".

Источник: российский "Интефракс", пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Такое показное желание не принимать всерьез во внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный".

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Детали: По словам пресс-секретаря правителя страны-агрессора, "эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная.

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