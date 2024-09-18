Россияне обстреляли Донецкую область – ранены шесть гражданских

Российские войска обстреляли Малиновку и Константиновку в Донецкой области, ранены шесть человек.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Детали: Утром 18 сентября российская армия ударила, вероятно, из ствольной артиллерии по городу Константиновка и селу Малиновка в Донецкой области.

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В результате обстрела фермерского хозяйства в Малиновке ранены 59-летний отец и его сын 36 лет, также травмирован 33-летний местный житель.

В Константиновке ранены трое жителей города.

Дословно: "Осколочные ранения и минно-взрывную травму получили 34-летний горожанин, который на момент обстрела ехал в автомобиле, а также 55-летняя женщина и мужчина 68 лет, которые находились вблизи торгового центра".

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Детали: В Константиновке повреждены три многоквартирных дома, две машины и линия электропередач.

Напомним: