Россияне обстреляли Донецкую область – ранены шесть гражданских
Российские войска обстреляли Малиновку и Константиновку в Донецкой области, ранены шесть человек.
Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook
Детали: Утром 18 сентября российская армия ударила, вероятно, из ствольной артиллерии по городу Константиновка и селу Малиновка в Донецкой области.
В результате обстрела фермерского хозяйства в Малиновке ранены 59-летний отец и его сын 36 лет, также травмирован 33-летний местный житель.
В Константиновке ранены трое жителей города.
Дословно: "Осколочные ранения и минно-взрывную травму получили 34-летний горожанин, который на момент обстрела ехал в автомобиле, а также 55-летняя женщина и мужчина 68 лет, которые находились вблизи торгового центра".
Детали: В Константиновке повреждены три многоквартирных дома, две машины и линия электропередач.
Напомним:
- 18 сентября российские войска атаковали город Кропивницкий, в результате чего один человек погиб, еще один – ранен.
- В ночь на 18 сентября 2024 года россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 52-мя дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 46 БпЛА, еще 5 локально потеряны из-за действия РЭБ, 1 улетел обратно в РФ.
- Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.