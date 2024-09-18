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Россияне обстреляли Донецкую область – ранены шесть гражданских

"Украинская правда"Среда, 18 сентября 2024, 13:58
Россияне обстреляли Донецкую область – ранены шесть гражданских
Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска обстреляли Малиновку и Константиновку в Донецкой области, ранены шесть человек.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Детали: Утром 18 сентября российская армия ударила, вероятно, из ствольной артиллерии по городу Константиновка и селу Малиновка в Донецкой области.

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В результате обстрела фермерского хозяйства в Малиновке ранены 59-летний отец и его сын 36 лет, также травмирован 33-летний местный житель.

В Константиновке ранены трое жителей города.

Дословно: "Осколочные ранения и минно-взрывную травму получили 34-летний горожанин, который на момент обстрела ехал в автомобиле, а также 55-летняя женщина и мужчина 68 лет, которые находились вблизи торгового центра".

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Детали: В Константиновке повреждены три многоквартирных дома, две машины и линия электропередач.

Напомним: 

  • 18 сентября российские войска атаковали город Кропивницкий, в результате чего один человек погиб, еще один – ранен. 
  • В ночь на 18 сентября 2024 года россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 52-мя дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 46 БпЛА, еще 5 локально потеряны из-за действия РЭБ, 1 улетел обратно в РФ.
  • Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

жертвыобстрелДонецкая область
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