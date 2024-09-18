Одна людина загинула, ще одна постраждала через російську атаку на Кропивницький

Російські війська атакували місто Кропивницький, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна — поранена.

Джерело: керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий".

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фото: Кіровоградська ОВА

Деталі: Також легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці.

фото: Кіровоградська ОВА

Передісторія:

У ніч на 18 вересня 2024 року росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 52-ма дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 46 БпЛА, ще 5 локаційно втрачені через дію РЕБ, 1 полетів назад в РФ.

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Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.