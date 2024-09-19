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В оборонном комитете Рады объяснили, почему не будет демобилизации

София Середа, Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 11:50
В оборонном комитете Рады объяснили, почему не будет демобилизации
Сергей Рахманин, фото: УП

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что демобилизации военнослужащих не будет до завершения войны и военного положения.

Источник: Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Рахманина: "Пока не будет отменено военное положение и не завершится война тем или иным способом, демобилизации не может быть по определению. Есть указ президента о мобилизации. Вот когда будет издан указ о демобилизации, все мобилизованные будут уволены в запас".

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Детали: Он уточнил заявление своего коллеги по фракции Романа Костенко о возможной демобилизации. По словам Рахманина, речь шла об "увольнении с военной службы".

"Например, если у тебя определенные проблемы со здоровьем или определенные семейные обстоятельства. Речь шла о том, чтобы расширить категорию этих людей за счет тех, кто отслужил определенное количество месяцев", - пояснил он.

Рахманин напомнил, что при обсуждении "мобилизационного закона" его предложение заключалось в том, чтобы увольнять с военной службы даже во время военного положения тех граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации и выслужили не менее 24 месяцев, из которых 18 - непосредственно в зонах боевых действий, в соответствии с боевыми распоряжениями и боевыми приказами.

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В то же время, отметил нардеп, Генштаб считает, что "поскольку срок завершения боевых действий неизвестен, а масштаб боевых действий вряд ли будет меняться, то они пока выступают против досрочного увольнения граждан с военной службы".

Что предшествовало

  • В июне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил доволен нынешними темпами мобилизации. Если они не изменятся до конца лета, можно будет вносить в Верховную Раду законопроект о демобилизации
  • В июле председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос, собирается ли парламент рассматривать законопроект о демобилизации, привел пример Центральной рады, и отметил, что демобилизацию не проводят во время войны.

демобилизациямобилизациявойнаУкраина
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