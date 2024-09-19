Россияне снова запустили по Украине "Шахеды". На Киевщине работает ППО

Россия запустила на территорию Украины группу ударных беспилотников типа Shahed.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях, Киевская ОВА

Детали: Сообщается, что по состоянию на 21:00 дроны летят по Сумской области в направлении города Ромны.

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Дополнено: Около 21:30 в ПС сообщили, что над Украиной летят уже две группы "Шахедов": одна продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину, другая движется на юге Черниговщины курсом на юго-запад.

Согласно онлайн-карте, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Киевщине сейчас объявлена воздушная тревога.

Дополнено 2: Впоследствии тревога распространилась на Черкасскую и Харьковскую области.

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По данным Воздушных сил, по состоянию на 22:00 одна группа шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины, другая - на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы, третья группа дронов продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.

В 22:28 Воздушные силы сообщили, что группы "Шахедов" продолжают движение:

на Сумщине, курс западный;

на Харьковщине, курс на Полтавщину;

на Полтавщине, курс юго-западный;

в Черкасской области, курс на юго-запад;

на Николаевщине, курс на Кривой Рог;

на Херсонщине, курс на Николаевщину.

В 22:55 в Киевской ОВА сообщили, что в регионе работает ПВО по беспилотникам.

В 23:05 сообщили о беспилотниках:

на юго-востоке от Киева курсом на юго-запад;

на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь;

на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину;

на юго-запад от Сум курсом на Харьковщину;

на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;

на север от Николаева курсом на северо-запад.

В 23:52 появилось очередное обновление о движении БпЛА:

на севере Сумщины курсом на запад;

на юго-западе Сумщины курсом на Полтавщину;

курсом на Полтаву;

на юг от Харькова курс на юго-восток;

на северо-востоке Днепропетровщины курсом на Кировоградщину;

на западе Кировоградщины курсом на Виннитчину;

в Черкасской области курсом на юго-запад;

на север от Николаева курсом на северо-запад;

на Херсонщине курсом на Николаевщину.

Напомним: В последнее время россияне каждый вечер и каждую ночь запускают по Украине "Шахеды". А их правитель Владимир Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году.

19 сентября около 16:00 россияне ударили управляемой авиационной бомбой по дому престарелых в Сумах. Есть раненые, по данным ОВА, в больнице скончался 1 пострадавший.