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Россияне снова запустили по Украине "Шахеды". На Киевщине работает ППО

Евгений КизиловЧетверг, 19 сентября 2024, 00:00
Россияне снова запустили по Украине Шахеды. На Киевщине работает ППО
иллюстрация: Getty Images

Россия запустила на территорию Украины группу ударных беспилотников типа Shahed.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях, Киевская ОВА

Детали: Сообщается, что по состоянию на 21:00 дроны летят по Сумской области в направлении города Ромны.

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Дополнено: Около 21:30 в ПС сообщили, что над Украиной летят уже две группы "Шахедов": одна продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину, другая движется на юге Черниговщины курсом на юго-запад.

Согласно онлайн-карте, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Киевщине сейчас объявлена воздушная тревога.

 

Дополнено 2: Впоследствии тревога распространилась на Черкасскую и Харьковскую области.

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По данным Воздушных сил, по состоянию на 22:00 одна группа шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины, другая - на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы, третья группа дронов продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.

В 22:28 Воздушные силы сообщили, что группы "Шахедов" продолжают движение:

  • на Сумщине, курс западный;
  • на Харьковщине, курс на Полтавщину;
  • на Полтавщине, курс юго-западный;
  • в Черкасской области, курс на юго-запад;
  • на Николаевщине, курс на Кривой Рог;
  • на Херсонщине, курс на Николаевщину.

В 22:55 в Киевской ОВА сообщили, что в регионе работает ПВО по беспилотникам.

В 23:05 сообщили о беспилотниках:

  • на юго-востоке от Киева курсом на юго-запад;
  • на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь;
  • на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
  • на юго-запад от Сум курсом на Харьковщину;
  • на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
  • на север от Николаева курсом на северо-запад.

В 23:52 появилось очередное обновление о движении БпЛА:

  • на севере Сумщины курсом на запад;
  • на юго-западе Сумщины курсом на Полтавщину;
  • курсом на Полтаву;
  • на юг от Харькова курс на юго-восток;
  • на северо-востоке Днепропетровщины курсом на Кировоградщину;
  • на западе Кировоградщины курсом на Виннитчину;
  • в Черкасской области курсом на юго-запад;
  • на север от Николаева курсом на северо-запад;
  • на Херсонщине курсом на Николаевщину.

Напомним: В последнее время россияне каждый вечер и каждую ночь запускают по Украине "Шахеды". А их правитель Владимир Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году.

19 сентября около 16:00 россияне ударили управляемой авиационной бомбой по дому престарелых в Сумах. Есть раненые, по данным ОВА, в больнице скончался 1 пострадавший.

беспилотникиСумская областьвойна
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