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Путин похвастался темпами наступления оккупантов на Донбассе несмотря на операцию ВСУ на Курщине

Станислав ПогориловПонедельник, 2 сентября 2024, 11:38
Путин похвастался темпами наступления оккупантов на Донбассе несмотря на операцию ВСУ на Курщине
Владмир Путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска продвигаются на Донбассе значительными темпами, не метрами, а километрами.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Во время открытого урока с российскими школьниками Путин начал хвастаться, что "теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед" на Донбассе.

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Он заявил, что таких темпов наступления давно не было. "Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200 - 300 метров, а квадратными километрами", - сказал правитель страны-агрессора.

Путин также назвал операцию ВСУ в Курской области России "провокацией" и попыткой остановить наступление России в Донбассе, которая якобы не удалась.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 сентября главнокомандующий Александр Сырский отчитывался, что на направлении "главного удара врага", очевидно, в Донецкой области, ситуация сложная. Но, по его словам, все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений".
  • По данным Генштаба, только за последние сутки на фронте произошло 182 боевых столкновений, 63 атаки врага произошло на Покровском направлении.
  • Профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в статье британскому изданию The Times прогнозировал, что российские войска могут захватить всю Донецкую область и весной 2025 года угрожать Днепропетровщине.

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