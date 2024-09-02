Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска продвигаются на Донбассе значительными темпами, не метрами, а километрами.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Во время открытого урока с российскими школьниками Путин начал хвастаться, что "теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед" на Донбассе.

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Он заявил, что таких темпов наступления давно не было. "Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200 - 300 метров, а квадратными километрами", - сказал правитель страны-агрессора.

Путин также назвал операцию ВСУ в Курской области России "провокацией" и попыткой остановить наступление России в Донбассе, которая якобы не удалась.

Напомним:

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