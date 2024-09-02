Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по военной цели в Крыму в августе – УП
Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляниця" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.
Источник: видеопроект УП "Оборонcast", источники "Украинской правды"
Прямая речь журналиста Романа Романюка: "На День Независимости президент Зеленский заявил на весь мир, что Украина впервые применила свою ракету-дрон под названием "Паляниця". Всем было очень интересно, что же было поражено этим дроном.
Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, вроде как, успешно цель была "Паляницей" поражена".
Детали: В рубрике "Я вражений", где ведущие Роман Романюк и Богдан Мирошниченко вспоминают наиболее резонансные случаи поражения объектов врага украинским оружием, на этот раз речь шла о пораженных дронами российских нефтебазах, уничтоженном ракетами "Нептун" пароме в порту "Кавказ" и о том, где впервые была применена украинская "Паляниця".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 24 августа сообщил, что украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".
- Глава государства заявил, что украинские новые оружейные решения, в частности ракета "Паляниця", о первом применении которой он сообщал ранее, является реальным способом для Украины действовать, пока партнеры "тормозят" с принятием решений.
- Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.
- Зеленский также призвал друзей Украины давить на союзников для предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ.