Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский опубликовал детали об украинской ракете-дроне "Паляниця"

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 09:15
Зеленский опубликовал детали об украинской ракете-дроне Паляниця
скриншот

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российских самолетах на военных аэродромах.

Реклама:

Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день".

Детали: В видео, которое опубликовал президент, отмечают, что один из самых эффективных способов противостоять российским ракетным обстрелам - бить по носителям этого вооружения - российским военным аэродромам.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, союзники не позволяют использовать для этого свое вооружение.

Поэтому Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировала в государственные конструкторские бюро и провела дерегуляцию для стимуляции этой отрасли и "Паляница" это первый результат этих усилий.

Почти вся информация о ракете засекречена. В пределах действия ракеты-дрона два десятка российских военных аэродромов.

 
скриншот

Разработку завершили всего за 1,5 года.

"Паляниця" будет запускаться с наземной платформы. Двигатель - турбореактивный. Стоимость ракеты дрона гораздо ниже аналогов и работа по удешевлению и увеличению производства продолжается.

В видео говорится, что задача "Паляниці" – "защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага. И сделать это на его территории".

Напомним:

  • Зеленский сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские новые оружейные решения, в частности ракета "Паляниця", о первом применении которой он сообщал ранее, является реальным способом для Украины действовать, пока партнеры "тормозят" с принятием решений.
  • Он также призвал друзей Украины давить на союзников для предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ.

оружиеВооруженные силыракетный ударЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне снова пытаются окружить украинские позиции на Покровском направлении

Суд дал добро на арест нардепа Дмитрука, который сбежал за границу

Голос Америки: Среди версий катастрофы F-16 есть "дружественный огонь" своей ПВО

Украинский Генштаб подтвердил потерю самолета F-16

Графики отключения света в пятницу: наибольшие ограничения будут вечером

фотоНардеп Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: получил переломы и травмы, он госпитализирован

Все новости...
ISW: Возможность бить по объектам в тылу России имеет решающее значение для Украины
Защитники сбили 8 "Шахедов" и помешали российским ракетам достичь целей – ВС
В войне против Украины Россия потеряла еще 1190 военных
Ночью оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты
Последние новости
08:26
Россияне атаковали Покровское направление почти 60 раз: на фронте за сутки 215 боевых столкновений
08:17
Россияне ударили по промышленному объекту на Полтавщине – ОВА
08:13
Нам не стоит ждать от Бразилии быстрых и положительных для нас решений – посол Мельник
08:07
Боррель: ЕС крайне обеспокоен ситуацией в Грузии
07:59
Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 30 августа
07:56
Оккупанты повредили предприятие на Днепропетровщине – ОВА
07:38
ВСУ обезвредили 1 200 оккупантов и почти полторы сотни единиц вражеской техники
07:33
футболКривбасс разгромно проиграл Бетису и прекратил выступления в еврокубках
06:51
В России власти арестовали за мошенничество экс-заместителя Шойгу
06:17
Российские власти собирают добровольцев в отряды теробороны, чтобы отвоевывать Курскую область
Все новости...
Реклама:
Реклама: