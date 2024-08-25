Зеленский опубликовал детали об украинской ракете-дроне "Паляниця"

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения - российских самолетах на военных аэродромах.

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Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день".

Детали: В видео, которое опубликовал президент, отмечают, что один из самых эффективных способов противостоять российским ракетным обстрелам - бить по носителям этого вооружения - российским военным аэродромам.

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Однако, союзники не позволяют использовать для этого свое вооружение.

Поэтому Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировала в государственные конструкторские бюро и провела дерегуляцию для стимуляции этой отрасли и "Паляница" это первый результат этих усилий.

Почти вся информация о ракете засекречена. В пределах действия ракеты-дрона два десятка российских военных аэродромов.

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Разработку завершили всего за 1,5 года.

"Паляниця" будет запускаться с наземной платформы. Двигатель - турбореактивный. Стоимость ракеты дрона гораздо ниже аналогов и работа по удешевлению и увеличению производства продолжается.

В видео говорится, что задача "Паляниці" – "защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага. И сделать это на его территории".

Напомним: