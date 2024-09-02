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В Воздушных силах уточнили, куда именно били оккупанты 2 сентября

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 12:41
В Воздушных силах уточнили, куда именно били оккупанты 2 сентября
ликвидация последствий атаки РФ по Киеву 2 сентября. фото ГСЧС

Основным направлением комбинированного ракетного удара РФ в ночь на 2 сентября 2024 года был Киев, почти все вражеские цели уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Основной удар ракетами различных типов - баллистическими ("Искандер-М" или KN-23 -ред.) и крылатыми Х-101 - враг направил по столице. Характер этой атаки напоминал удар по Киеву 8 июля 2024-го, когда целью врага стала детская больница Охматдет. Тогда противник так же применил ракеты различных типов с разных направлений именно по столице. На этот раз атака была меньше по количеству средств воздушного нападения и ПВО обеспечила неплохой результат, почти все ракеты сбиты".

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Детали: В Воздушных силах при этом напомнили, что даже сбитые ракеты могут наносить серьезный ущерб и представляют угрозу жизни и здоровью людей, в очередной раз подчеркнув, что во время боевой работы ПВО нужно идти в укрытие.

Дословно: "Конечно, ни одна ПВО в мире не может пдемонстрировать 100% результат, особенно при атаках "баллистикой". К сожалению, в результате ракетного удара этой ночью также пострадали Сумы и Харьков - фактически прифронтовые города. Поэтому нам необходимо усиливаться, наращивать средства противовоздушной обороны, способные сбивать ракеты различных типов по всей территории Украины".

Что предшествовало: В ночь на 2 сентября РФ использовала для удара по Украине 58 воздушных средств - 35 ракет различных типов и 23 ударных БпЛА, ПВО ликвидировала 22 ракеты РФ различного типа и 20 "Шахедов".

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Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

В результате российского ракетного удара 2 сентября три человека пострадали, горели 4 авто, котельная, предприятие, нежилые здания в 3 районах Киева.

ракетный ударКиеввойнаПВО
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