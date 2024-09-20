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The Times: США и Великобритания могут непублично разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 20 сентября 2024, 22:19
The Times: США и Великобритания могут непублично разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ
Storm Shadow. Иллюстративное фото: Getty Images

Британская газета The Times пишет, что Соединенные Штаты и Великобритания, вероятно, планируют предоставить Украине разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по территории России, однако это решение может остаться непубличным, чтобы сохранить фактор неожиданности для российской стороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Издание утверждает, что британская и американская сторона долгое время обсуждали возможность разрешить удары ракетами Storm Shadow по Росии.

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Предполагалось, что об этом решении могут объявить во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств обеих стран – Энтони Блинкена и Дэвида Лемми – в Киев в прошлую среду.

Стороны подготовили два варианта итоговых заявлений и из-за нерешенных деталей объявили тот, где речь шла о дальнейших дискуссиях относительно разрешения на дальнобойные удары Украины.

Среди прочего, по информации The Times, США воздерживаются от одобрения разрешения, пока не увидят "план победы", который Владимир Зеленский хочет представить Джо Байдену во время встречи на следующей неделе.

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Зато британская сторона, говорится в публикации, хочет создать впечатление, что такой шаг исходит от большего количества союзников в НАТО и для этого организовала встречу глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании Франции, Германии и Италии в Париже.

Но один собеседник издания предположил, что США больше сосредоточены на "созидании наследия" Байдена и хотят ускорить принятие решения.

The Times утверждает, что разрешение относительно ударов по России ракетами Storm Shadow может быть одобрено как раз на следующей неделе и будет непубличным, чтобы не давать России дополнительного предупреждения возможной атаки.

Напомним:

Читайте также: Недалекобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.

СШАВеликобританияпомощь Украине
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