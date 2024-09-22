В Киевской области работает ПВО
Воскресенье, 22 сентября 2024, 01:45
В ночь на 22 сентября в Киевской области работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО.
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Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения".
Напомним:
- В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" с нескольких направлений.