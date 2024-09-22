В Киевской области работает ПВО

В ночь на 22 сентября в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО.

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Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения".

Напомним: