Украина ожидает истребителей Mirage, договаривается о Gripen и Eurofighter – Умеров

Украина ожидает от партнеров поставки французских истребителей Mirage-2000, а также ведет переговоры по шведским Saab JAS-39 Gripen и немецко-британским Eurofighter Typhoon.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в интервью, показанном в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, Умеров заявил об обязательствах по поставке F-16 и по Mirage-2000.

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"Разговоры об обязательствах или консультации продолжаются по "Грипену", консультации продолжаются по "Еврофайтерам". То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут. Скоро у нас уже будут результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, скоро мы сообщим", – сказал министр.

По его словам, ранее ведомство было сфокусировано на тренировках летчиков, на инфраструктуре для истребителей, а также на эксплуатационных платформах, а теперь нацелено на достижение превосходства в воздухе над ВС РФ.

"Мы работали в прошлом году над тем, чтобы сфокусироваться на тренировке пилотов, над тем, чтобы получить платформы, построить всю нужную инфраструктуру, а в этом году мы сфокусируемся, как это увеличить настолько, чтобы иметь преимущество над врагом в воздухе. Эти процессы уже налажены, но требуют масштабирования, и с этим мы сейчас работаем. И у нас уже есть решения, над которыми мы уже с партнерами работаем", – отметил Умеров.

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Говоря о переговорах с иностранными партнерами о поставках самолетов, министр отметил: "Враг использует до 300 самолетов, до 300 вертолетов, поэтому мы объясняем своим партнерам, сколько бригад или крыльев нам нужно. Мы им также объясняем обоснованно, какие платформы нам нужны, какое вооружение они должны иметь".

Что предшествовало: Вооруженные силы Франции 20 сентября сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

Ранее стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.

СМИ писали, что летчики из Украины будут пилотировать учебные F-16, предоставленные Румынии Нидерландами. Это должно снять беспокойство из-за угроз России уничтожать самолеты НАТО, которые полетят в Украину.