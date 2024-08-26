Обстрел россиянами отеля в Краматорске: в больнице в тяжелом состоянии остается оператор Reuters
После российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа в больнице в тяжелом состоянии остается украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей.
Источник: "Институт массовой информации", ссылающийся на собственные источники; сообщение жены Марии Семенченко
Детали: По словам источника, Любиш-Кирдей получил тяжелое ранение и в критическом состоянии находится в больнице Днепра. Его прооперировали и теперь он на искусственной вентиляции легких.
Позже жена Ивана Мария Семенченко подтвердила, что 24 августа тот оказался недалеко от эпицентра взрыва, "поэтому имеет многочисленные травмы и вообще находится в тяжелом состоянии" в больнице Мечникова в Днепре.
"Он сейчас не в сознании. Им занимаются лучшие врачи, делают все возможное и невозможное. Я тоже рядом с ним. Редакция Reuters покрывает все наши потребности здесь, мы постоянно на связи с Ивановыми коллегами и руководством. Меня подхватили и буквально ведут за руку. Я благодарна", - написала она.
Предыстория:
- Ночью 25 августа российские оккупанты ударили по гостинице в Краматорске. Тогда в Донецкой ОГА сообщили о 2 раненых и еще одном человеке под завалами. Все трое – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.
- Впоследствии Донецкая областная прокуратура подтвердила, что из-под завалов разрушенного в Краматорске здания отеля деблокировано тело гражданина Великобритании Райана Эванса, который погиб во время ракетной атаки со стороны РФ.
- Правоохранители сообщили, что в результате удара пострадали 4 журналиста агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.