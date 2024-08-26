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Обстрел россиянами отеля в Краматорске: в больнице в тяжелом состоянии остается оператор Reuters

Александр ШумилинПонедельник, 26 августа 2024, 15:37
Обстрел россиянами отеля в Краматорске: в больнице в тяжелом состоянии остается оператор Reuters
Фото: фейсбук Ивана Любиша-Кирдея

После российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа в больнице в тяжелом состоянии остается украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей.

Источник: "Институт массовой информации", ссылающийся на собственные источники; сообщение жены Марии Семенченко

Детали: По словам источника, Любиш-Кирдей получил тяжелое ранение и в критическом состоянии находится в больнице Днепра. Его прооперировали и теперь он на искусственной вентиляции легких.

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Позже жена Ивана Мария Семенченко подтвердила, что 24 августа тот оказался недалеко от эпицентра взрыва, "поэтому имеет многочисленные травмы и вообще находится в тяжелом состоянии" в больнице Мечникова в Днепре.

"Он сейчас не в сознании. Им занимаются лучшие врачи, делают все возможное и невозможное. Я тоже рядом с ним. Редакция Reuters покрывает все наши потребности здесь, мы постоянно на связи с Ивановыми коллегами и руководством. Меня подхватили и буквально ведут за руку. Я благодарна", - написала она.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 25 августа российские оккупанты ударили по гостинице в Краматорске. Тогда в Донецкой ОГА сообщили о 2 раненых и еще одном человеке под завалами. Все трое – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.
  • Впоследствии Донецкая областная прокуратура подтвердила, что из-под завалов разрушенного в Краматорске здания отеля деблокировано тело гражданина Великобритании Райана Эванса, который погиб во время ракетной атаки со стороны РФ.
  • Правоохранители сообщили, что в результате удара пострадали 4 журналиста агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

СМИРосcиявойна
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