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Кремль демонстрирует незаинтересованность в мирных переговорах – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 24 сентября 2024, 05:34
Кремль демонстрирует незаинтересованность в мирных переговорах – ISW
кремль, иллюстративное фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что Россия не принимает во внимание любые "мирные планы" и не заинтересована в них, намереваясь использовать понятие "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад давить на Украину в вопросе уступок относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинской власти и уничтожения украинского государства".

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Детали: Зеленский заявил о "Плане победы", отметив, что Россия не заинтересована в завершении войны на любых разумных условиях и имитирует заинтересованность в переговорах.

Президент Украины подчеркнул, что Украина пригласила Россию принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в участии в этом мероприятии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил, что "нет альтернативы" российской победе в Украине, подтвердив нежелание России вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины.

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Песков также назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или в любых "подобных саммитах".

Дословно: "ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль будет использовать понятие „мирных планов" и „переговоров" только для того, чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на упреждающие уступки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ключевые выводы ISW за 23 сентября:

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 23 сентября и подтвердил потребность Украины в своевременной и непрерывной военной помощи со стороны США.
  • Кремль продолжает публично демонстрировать свою незаинтересованность в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства.
  • В ночь с 22 на 23 сентября российские войска впервые нанесли авиаудары по городу Запорожье.
  • Как сообщается, недавно высокопоставленный командир Воздушно-космических сил России покончил с собой из-за конфликтов в руководстве своего подразделения.
  • Российские войска недавно продвинулись вблизи Глубокого, Купянска и Покровска. Украинские силы продвинулись в Курской области.
  • Российское правительство неофициально поддержало 23 сентября законопроект, который позволит российским властям штрафовать лиц, проводящих "пропаганду бездетности", что, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля, направленных на решение демографической проблемы России.

ISWРосcиявойнапереговоры
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