Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Росія знову відмовилася брати участь у Саміті миру

Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 22:06
Росія знову відмовилася брати участь у Саміті миру
Марія Захарова, фото Anadolu Agency via Getty Images

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не збирається брати участь у другому Саміті миру.

Джерело: Захарова, коментар якої поширила пресслужба МЗС РФ

Деталі: Захарова назвала підготовку другого Саміту миру "черговим проявом шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток", які хочуть "протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського" як безальтернативну основу розв'язання конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості та від її імені пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію".

Реклама:

"Ми в таких "самітах" участі не братимемо", – заявила представник МЗС РФ.

Водночас вона повторила російську мантру про нібито готовність країни-агресора до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої РФ загарбницької війни і готовність "до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі"".

Захарова також назвала "продовженням терору" проти населення РФ захід Сил оборони України в Курську область і прохання президента України Володимира Зеленського до партнерів про дозвіл на удари західною зброєю вглиб території РФ.

РЕКЛАМА:

"Ми з терористами розмовляти не будемо", – підсумувала представниця країни-терориста, що третій рік вбиває українців у неспровокованій війні.

Передісторія:

  • Влітку президент Володимир Зеленський заявляв, що на другому Саміті миру повинні бути представники Росії
  • Заступник глави МЗС країни-агресора Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру та назвав "ультимативною" "формулу миру".
  • Згодом прессекретар правителя країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто "відкрита" для переговорів щодо припинення війни в Україні, але не довіряє українській владі і наразі Саміту миру за участю РФ не готується.

Росіямирвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосіяни вдарила ракетами по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: відомо про 4 постраждалих

фото, доповненоРосіяни атакували Ізмаїл – убили 3 людей, поранили 14

Зіркова сила Зеленського на Капітолійському пагорбі згасає – NYT

ISW: В Курській області воює ФСБ

доповненоТрамп підтвердив зустріч із Зеленським

Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд

Усі новини...
Росія
Зеленський заявив, що Україна б'є по складах боєприпасів у Росії своєю зброєю
Нічна атака на склад боєприпасів у Краснодарському краї: з'явився супутниковий знімок
Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах до зими – МЗС
Останні новини
11:15
Держава вилучатиме гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців
11:02
NYT: Розвідка США заявила про ризики через можливі удари України по території Росії
11:00
В Узбекистані вчителька побила учня, який просив викладати російською: Москва обурена
10:52
Ціни на нафту падають на тлі інформації про збільшення видобутку у Саудівській Аравії
10:45
В МЗС Британії припускають, що дозвіл на удари західною зброєю по РФ може бути до початку зими
10:36
Держава оголосила перший аукціон для відновлюваної енергетики
10:34
У Польщі під час ліквідації наслідків повені виявили ще двох загиблих
10:32
Бербок: Припинення підтримки України зумовить збільшення воєнних злочинів
10:31
оновлено, фотоРосіяни вдарила ракетами по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: відомо про 4 постраждалих
10:25
У Цюриху офіційно скасували показ пропагандистської стрічки "Росіяни на війні"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: