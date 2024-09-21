Росія знову відмовилася брати участь у Саміті миру

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не збирається брати участь у другому Саміті миру.

Джерело: Захарова, коментар якої поширила пресслужба МЗС РФ

Деталі: Захарова назвала підготовку другого Саміту миру "черговим проявом шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток", які хочуть "протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського" як безальтернативну основу розв'язання конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості та від її імені пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію".

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"Ми в таких "самітах" участі не братимемо", – заявила представник МЗС РФ.

Водночас вона повторила російську мантру про нібито готовність країни-агресора до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої РФ загарбницької війни і готовність "до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі"".

Захарова також назвала "продовженням терору" проти населення РФ захід Сил оборони України в Курську область і прохання президента України Володимира Зеленського до партнерів про дозвіл на удари західною зброєю вглиб території РФ.

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"Ми з терористами розмовляти не будемо", – підсумувала представниця країни-терориста, що третій рік вбиває українців у неспровокованій війні.

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