Росія знову відмовилася брати участь у Саміті миру
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не збирається брати участь у другому Саміті миру.
Джерело: Захарова, коментар якої поширила пресслужба МЗС РФ
Деталі: Захарова назвала підготовку другого Саміту миру "черговим проявом шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток", які хочуть "протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського" як безальтернативну основу розв'язання конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості та від її імені пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію".
"Ми в таких "самітах" участі не братимемо", – заявила представник МЗС РФ.
Водночас вона повторила російську мантру про нібито готовність країни-агресора до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої РФ загарбницької війни і готовність "до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі"".
Захарова також назвала "продовженням терору" проти населення РФ захід Сил оборони України в Курську область і прохання президента України Володимира Зеленського до партнерів про дозвіл на удари західною зброєю вглиб території РФ.
"Ми з терористами розмовляти не будемо", – підсумувала представниця країни-терориста, що третій рік вбиває українців у неспровокованій війні.
Передісторія:
- Влітку президент Володимир Зеленський заявляв, що на другому Саміті миру повинні бути представники Росії.
- Заступник глави МЗС країни-агресора Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру та назвав "ультимативною" "формулу миру".
- Згодом прессекретар правителя країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто "відкрита" для переговорів щодо припинення війни в Україні, але не довіряє українській владі і наразі Саміту миру за участю РФ не готується.