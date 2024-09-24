Госдума РФ разрешила заключать военные контракты с подсудимыми на этапе судебного разбирательства

Государственная Дума России приняла законопроекты, которые позволяют обвиняемым заключать контракты на военную службу еще до завершения судебного разбирательства и освобождаться от уголовной ответственности после получения государственных наград или завершения службы.

Источник: Госдума РФ

Детали: Согласно принятым законам, подсудимые смогут избежать наказания, если подпишут контракт на военную службу на этапе судебного производства. Во время прохождения службы уголовные дела против них будут приостановлены, а меры пресечения – отменены.

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Дословно: "Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые смогут после получения государственной награды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации)."

Детали: Ранее российское законодательство не позволяло заключать военный контракт подсудимым, если их дело находилось в суде. Однако теперь закон позволяет им воспользоваться возможностью избежать ответственности, отправившись на фронт.

Напомним:

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