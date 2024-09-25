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Россияне давят вдоль всей линии фронта, за сутки более 150 боевых столкновений - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 25 сентября 2024, 08:37
Россияне давят вдоль всей линии фронта, за сутки более 150 боевых столкновений - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения, враг атаковал 11 направлений фронта, использовал бомбовую авиацию, бил КАБами и НАРами, активнее всего российские захватчики штурмовали Покровское и Кураховское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери". 

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Детали: На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары семью КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура. 

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой. 

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного. 

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На Северском направлении украинские защитники отбили три штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецка, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле.  Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино.  Кроме этого, враг атаковал в сторону Дальнего, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРАМИ Белогорье.

Трижды безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли тринадцать авиударов девятнадцатью КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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