Звездная сила Зеленского на Капитолийском холме угасает – NYT

Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в декабре 2022 года, его встречала большая толпа людей, бурные овации и пакет помощи на сумму почти 50 миллиардов долларов. Но по мере того, как война затягивается, президент Украины получает значительно более спокойный прием в Вашингтоне и сталкивается с гневными вопросами со стороны некоторых республиканцев, пишет издание The New York Times.

Источник: NYT

Дословно издание: "Зеленский считается самым убедительным адвокатом Украины, одаренным способностью прорываться сквозь заангажированность Конгресса призывами к ускорению поставок оружия и другой помощи Киеву. Но по мере того, как война против России затягивается, его звездная сила в Вашингтоне заметно угасает, что имеет потенциально ужасные последствия для будущей военной помощи Украине со стороны США".

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Детали: Издание акцентирует, что это показал прием Зеленского в США в четверг, 26 сентября, – он был гораздо более приглушенным. С Зеленским за закрытыми дверями встретились несколько десятков законодателей, а спикер Палаты представителей игнорировал украинского президента.

NYT напоминает, что сейчас Украина получает военную помощь от США в рамках пакета на сумму почти 61 миллиард долларов, который Конгресс одобрил весной. 26 сентября президент США Джо Байден объявил, что Америка пришлет Украине вооружение на сумму 8 миллиардов долларов, включая планерные бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.

"Но, когда эта военная помощь закончится, судьба Украины снова в значительной степени будет зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный сундук Зеленского", – подчеркивает издание.

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NYT напоминает, что в четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии: сначала ответил на вопросы двухпартийной группы из около 20 сенаторов, в том числе демократа из Нью-Йорка, лидера большинства Чака Шумера и республиканца из Кентукки, лидера меньшинства Митча Макконнелла, затем он встретился с двухпартийной группой из около десятка членов Палаты представителей, в том числе с Хакимом Джеффрисом.

Издание отмечает, что Зеленскому, который 25 сентября выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН, не посчастливилось прибыть на Капитолийский холм после того, как обе палаты Конгресса объявили перерыв на время предвыборной кампании. Это стало причиной того, что мероприятия с участием украинского президента имели низкую посещаемость.

"Лидеры Конгресса не приложили усилий для того, чтобы привлечь внимание к его визиту: ни Шумер, ни Макконнелл не обратились к СМИ лично или через электронную почту, как это происходило во время предыдущих визитов Зеленского, так же, как и Джеффрис", – пишет NYT.

Издание отмечает, что почти каждый законодатель, присутствовавший на заседаниях, ранее неоднократно голосовал за поддержку военной помощи Украине.

У ряда сенаторов и сам Зеленский, и воля украинского народа бороться и защищать свою страну до сих пор вызывают восхищение, но в других кругах визит украинского президента встретили с гневом из-за того, что некоторые республиканцы заявили, что он, мол, продемонстрировал приверженность демократам и администрации Байдена во время избирательного сезона.

25 сентября спикер Майк Джонсон потребовал от Зеленского отозвать украинского посла в США из-за организации его поездки на завод боеприпасов в Скрентоне в штате Пенсильвания, обещающем стать самым бурным штатом на президентских выборах.

В тот же день республиканец от штата Кентукки и глава Комитета по надзору Джеймс Р. Комер начал расследование, не злоупотребляла ли администрация Байдена государственными средствами, отправив Зеленского на военном самолете для посещения завода.

Также республиканцы акцентировали на некоторых цитатах Зеленского.

В частности, Джонсон вспомнил комментарий украинского президента для The New Yorker, в которых тот назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса "слишком радикальным".

"Эти эпизоды разочаровали некоторых республиканских сторонников Зеленского, которые выразили обеспокоенность тем, что украинский президент вмешался в американскую политику", – пишет издание.

NYT добавляет, что эта ситуация является напоминанием о вызовах, с которыми Зеленский может столкнуться в ближайшие месяцы, если республиканцы возьмут полный контроль над Конгрессом и если на выборах победит бывший президент Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о своем несогласии с вооружением Украины.