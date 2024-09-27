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Оккупанты убили 4 гражданских в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукПятница, 27 сентября 2024, 10:12
Оккупанты убили 4 гражданских в Донецкой области за сутки
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

4 человека погибли и еще 11 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 26 сентября.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "За 26 сентября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Торецке и по 1 в Часовом Яру и Северске. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

Детали: По словам Филашкина, захватчики били по Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому районам.

В Северске погиб один человек, повреждены 2 дома, в Торецке 2 человека погибли и 2 ранены, поврежден дом. В Часовом Яру 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 11 домов, многоэтажка и нежилое помещение. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

В Кураховке россияне ранили человека, повредили 10 домов, в Мирнограде ранили человека, повредили 7 домов, в Покровске ранили 2 человек и повредили админздание. Били оккупанты и по Курахово, Трудовому, Дачному, Дальнем и Солнцево. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

В Новом разрушили 3 дома, в Кривой Луке повредили 2, в Озерном – 1. В Райгородке россияне разрушили 8 домов и повредили еще 75. В Тарасовке повредили 10 объектов, в Константиновке – 5 частных домов и 2 инфраструктурных объекта, в Веролюбовке – дом и линию электропередач. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФИЛАШКИНА

"За сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 1548 человек, в том числе 51 ребенок", – подытожил Филашкин.

Предыстория:

Донецкая областьвойнажертвы
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