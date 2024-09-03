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В Полтаве количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены

Анастасия Проц, Евгений КизиловВторник, 3 сентября 2024, 19:12
В Полтаве количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены
Фото из Полтавы 3 сентября - Суспільне Полтава/Богдан Казирид

Количество погибших в результате российского удара баллистикой по институту в Полтаве возросло до 51, еще 219 человек ранены.

Источник: первая леди Украины Елена Зеленская, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, Офис генерального прокурора в соцсетях

Прямая речь Зеленской: " Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу".

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Детали: Также первая леди выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела Полтавы.

Позднее Лазуткин сообщил, что количество погибших от ударов на тот момент составляло 49 человек, количество травмированных возросло до 219. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По его данным, во время удара в институте происходил учебный процесс. В 9:08 начал раздаваться сигнал воздушной тревоги, все отправились в укрытие, через несколько минут после тревоги прогремели взрывы.

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Прямая речь Лазуткина: "Никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило".

Обновлено: В 18:20 Офис генпрокурора сообщил, что погибших в результате атаки уже 51. Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, 3 сентября вооруженные силы РФ осуществили воздушную атаку по Полтаве предварительно двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Предыстория:

  • Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на 14.20 3 сентября погиб 41 человек.
  • В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.

Полтаваракетный ударжертвы
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