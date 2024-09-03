В Полтаве количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены
Количество погибших в результате российского удара баллистикой по институту в Полтаве возросло до 51, еще 219 человек ранены.
Источник: первая леди Украины Елена Зеленская, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, Офис генерального прокурора в соцсетях
Прямая речь Зеленской: " Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу".
Детали: Также первая леди выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела Полтавы.
Позднее Лазуткин сообщил, что количество погибших от ударов на тот момент составляло 49 человек, количество травмированных возросло до 219. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По его данным, во время удара в институте происходил учебный процесс. В 9:08 начал раздаваться сигнал воздушной тревоги, все отправились в укрытие, через несколько минут после тревоги прогремели взрывы.
Прямая речь Лазуткина: "Никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило".
Обновлено: В 18:20 Офис генпрокурора сообщил, что погибших в результате атаки уже 51. Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).
По данным следствия, 3 сентября вооруженные силы РФ осуществили воздушную атаку по Полтаве предварительно двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Предыстория:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на 14.20 3 сентября погиб 41 человек.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.