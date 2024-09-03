Сухопутные войска проведут расследование относительно удара по институту в Полтаве
Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.
Источник: Сухопутные войска, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Дословно Сухопутные войска: "Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы противника".
Детали: В командовании отметили, что меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей.
Там призвали международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ.
Соболезнования близким пострадавших выразил и главнокомандующий ВСУ. Он добавил, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события.
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на 14.20 3 сентября погиб 41 человек.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.