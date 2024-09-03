Сухопутные войска проведут расследование относительно удара по институту в Полтаве

Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.

Источник: Сухопутные войска, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Дословно Сухопутные войска: "Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы противника".

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Детали: В командовании отметили, что меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей.

Там призвали международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ.

Соболезнования близким пострадавших выразил и главнокомандующий ВСУ. Он добавил, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события.

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