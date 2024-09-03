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Сухопутные войска проведут расследование относительно удара по институту в Полтаве

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 20:17
Сухопутные войска проведут расследование относительно удара по институту в Полтаве
Иллюстративное фото

Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.

Источник: Сухопутные войска, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Дословно Сухопутные войска: "Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы противника".

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Детали: В командовании отметили, что меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей.

Там призвали международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ.

Соболезнования близким пострадавших выразил и главнокомандующий ВСУ. Он добавил, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на 14.20 3 сентября погиб 41 человек.
  • В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.

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